Тамбовская область снизила налоговые ставки для ряда отраслей

Дифференцированные налоговые ставки установили в Тамбовской области для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Соответствующие предложения главы региона Евгения Первышова поддержали депутаты облдумы на заседании 27 марта. Новые ставки установлены в таких отраслях как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, социальная сфера, IT, наука и высокотехнологичное производство.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В облдуме отметили, что мера направлена на повышение финансовой устойчивости бизнеса, создание условий для реинвестирования средств в развитие деятельности и адресную поддержку малого и среднего предпринимательства. Действие норм распространяется на правоотношения, возникшие в период с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Евгений Первышов в своем Telegram-канале также рассказал о снижении налоговой нагрузки на инвесторов.

«Определены приоритетные инвестиционные направления. Это авиационная, медицинская, станкоинструментальная и химическая промышленности, железнодорожное, нефтегазовое, сельскохозяйственное и специализированное машиностроение, автомобилестроение, судостроение, фармацевтика, электроника и энергетика. Теперь для реализующих эти проекты на территории Тамбовской области ставки налога на прибыль снижены с 17% до 5%. Также предусмотрено применение инвестиционного налогового вычета»,— написал губернатор Тамбовской области.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что общий объем инвестиций в основные средства промышленности Тамбовской области в 2025 году увеличился в три раза по сравнению с 2024-м и составил 8,9 млрд руб., что позволило реализовать шесть проектов. Было введено более 43 тыс. кв. м новых производственных площадей.

Денис Данилов