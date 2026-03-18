Объем инвестиций в тамбовскую промышленность в 2025 году вырос в три раза

Общий объем инвестиций в основные средства промышленности Тамбовской области в 2025 году увеличился в три раза по сравнению с 2024-м и составил 8,9 млрд руб., что позволило реализовать шесть проектов. Было введено более 43 тыс. кв. м новых производственных площадей. Об этом сообщила на еженедельной планерке в правительстве области вице-губернатор по экономике и промышленности Наталия Макаревич.

Как сообщила госпожа Макаревич, дополнительное финансирование привлекалось за счет резервного фонда. Правительство РФ выделило 150 млн руб. для поддержки пяти инвестиционных проектов общей стоимостью 531,7 млн руб. Кроме того, по итогам конкурсного отбора Минпромторга РФ Тамбовская область получила единую региональную субсидию, благодаря которой реализовали четыре проекта с общим объемом инвестиций 334 млн руб.

В начале марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам января 2026 года индекс промышленного производства в Тамбовской области достиг 117,4%, что превышает средние значения по Центральному федеральному округу (ЦФО, 103,3%) и по России (99,2%). Показатель позволил региону возглавить рейтинг ЦФО и войти в топ-5 лидеров среди всех субъектов страны по динамике промышленности за январь.

Мария Свиридова