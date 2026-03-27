Миллер: одной из причин прихода «Газпрома» в «Зенит» стала продажа Быстрова

Председатель правления ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) Алексей Миллер подтвердил, что одной из причин того, что национальный энергетический холдинг стал владельцем ФК «Зенит», была продажа клубом в середине нулевых перспективного игрока Владимира Быстрова в московский «Спартак».

Глава РАО «Газпром» Алексей Миллер в 2008 году

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Глава РАО «Газпром» Алексей Миллер в 2008 году

Информация о том, что господин Миллер, как преданный болельщик сине-бело-голубых, узнав о переходе за €4 млн в стан красно-белых молодого полузащитника и воспитанника футбольной школы «Смена», был вне себя от ярости, появилась в прессе еще много лет назад, однако сам глава «Газпрома» рассказал об этом в недавно вышедшем фильме «Зенит» навсегда», посвященном 100-летию петербургской команды.

Так, Алексей Миллер, не имевший тогда возможности влиять на подобные решения, поскольку основной пакет акций принадлежал «Банкирскому дому «Санкт-Петербург», после такого обидного трансфера решил, что «Газпром», который был уже тогда титульным спонсором «Зенита», должен стать владельцем ФК. В 2005 году концерн приобрел у банкиров контрольный пакет акций ФК «Зенит» за $36 млн.

Вскоре после этой сделки на пост главного тренера петербуржцев был приглашен голландец Дик Адвокат: под его руководством сине-бело-голубые выиграли чемпионат России, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, одержав главные победы в своей истории.

В документальной картине господин Миллер признается, что стал болельщиком «Зенита» еще в 1980-х, когда на стадионе имени Кирова зародилось фанатское движение клуба, и очень гордится своим единственным выездом за «Зенит», который обошелся ему тогда в половину стипендии.

Андрей Кучеров