Фанатский выезд главы «Газпрома», забытые герои «Зенита» и победы, добытые во славу города на Неве

В марте вышел в свет документальный фильм «Зенит» навсегда», посвященный 100-летию петербургского футбольного клуба. Пока картина доступна на двух видеохостингах, которые выступили партнерами ее создания. Премьера полнометражного фильма — главной части многосерийного сериала — прошла в Москве, в Петербурге ленту показали сначала игрокам «Зенита», а потом ограниченному кругу лиц в актовом зале академии клуба.

На этот показ пригласили чемпионов СССР в составе «Зенита» Юрия Желудкова, Аркадия Афанасьева, Владимира Клементьева, а также игроков и тренеров клуба прошлых лет — Вячеслава Булавина и Михаила Лохова. Основную часть аудитории составили учащиеся академии, юные футболисты.

Картина охватывает весь период 100-летней истории «Зенита»: начиная с создания в 1925 году на территории Ленинградского металлического завода команды под названием ЛМЗ (с 1936 года — «Сталинец», с 1939-го — «Зенит») и заканчивая выступлением клуба в последнем чемпионате России, по итогам которого, кстати, «Зенит» впервые за семь лет не выиграл чемпионство. Титул, который ждали к столетию, ушел к «Краснодару». Этот момент Елена Илюхина, председатель совета директоров «Зенита» и один из спикеров фильма, объяснила тем, что не всегда в спорте удается побеждать, а неудачи помогают лучше увидеть резервы клуба, потому что на благополучном фоне их порой не разглядеть.

В фильме очень много разных спикеров, людей, у которых берут интервью, мелко нарезанные по всей длине картины — от игроков «Зенита» разных лет до его преданных болельщиков, например, автора-исполнителя Александра Розенбаума, или тех, кто всегда находился рядом с командой,— комментатора Геннадия Орлова.

Один из самых интересных героев ленты — Алексей Миллер, глава «Газпрома», многолетнего спонсора «Зенита». Он рассказал о том, что стал фанатом «Зенита» в восьмидесятых, когда на стадионе имени Кирова зародилось фанатское движение клуба. И о своем единственном выезде на «Зенит», которым он очень гордится. Поездка обошлась Алексею Миллеру, тогда студенту Ленинградского финансово-экономического института, в половину месячной стипендии.

Также в фильме господин Миллер признался, что одной из причин прихода «Газпрома» в «Зенит» стала продажа клубом в московский «Спартак» Владимира Быстрова в середине нулевых — за €4 млн. Алексей Миллер, не имевший тогда возможности влиять на решения клуба, так как основной пакет акций принадлежал банкирскому дому «Санкт-Петербург», такого не стерпел, и решил, что «Газпром», бывший в то время титульным спонсором клуба, должен стать его владельцем. В 2005 году концерн приобрел у банкиров контрольный пакет акций ФК «Зенит» за $36 млн. После чего на пост главного тренера команды был приглашен Дик Адвокат, под его руководством «Зенит» выиграл чемпионат России, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, одержав главные победы в своей истории.

Еще из воспоминаний Алексея Миллера — как он угадал счет матча на Суперкубок УЕФА, в котором «Зенит» обыграл знаменитый «Манчестер Юнайтед» на стадионе в Монако со счетом 2:1. Перед игрой известная фирма выпустила часы, где цифра 12 была расположена над эмблемами участников матча: причем цифра «1» — над эмблемой «Манчестера», цифра «2» — над эмблемой «Зенита». Часы преподнесли главе «Газпрома» в качестве подарка, а когда его попросили дать прогноз на матч, он сказал, что знаменитая фирма по производству часов не может ошибиться: «Зенит» выиграет 2:1.

Таких подробностей в столетней биографии «Зенита» в фильме немало. Например, Андрей Аршавин, вспоминая свой знаменитый жест — приложенный к губам палец после голов, объяснял, что он таким образом отправлял тех, кто не верил в него, «в комнату тишины». Про Александра Кержакова, лучшего бомбардира российского футбола, тот же Аршавин говорит в фильме: «У Кержакова всегда кто-то виноват — он же не может быть виноватым». Точная характеристика форварда, который успел «набить шишек», поработав после окончания игровой карьеры тренером.

В фильме есть и про блокадные матчи, про победы «Зенита» в Кубке страны 1944-го и 1999-го годов, и про выигрыш бронзовых медалей чемпионата СССР (первых в истории) в 1980 году, и про золотой триумф 1984 года, и про великих тренеров — Юрия Морозова и Павла Садырина, знаменитых игроков команды, в том числе легионеров. Все победы были одержаны во славу города на Неве, потому что Петербург и «Зенит» неразделимы — такова основная мыль создателей хроники. Обывателям, рядовым любителям футбола фильм понравится.

Более погруженные в историю клуба люди скажут, что никак не отмечены в нем вниманием такие футболисты «Зенита», как вратарь Леонид Иванов, защитник Василий Данилов, выступавший за сборную СССР на чемпионате мира года 1966 года, Лев Бурчалкин, знаменитый бомбардир команды и кумир ленинградских болельщиков, или Анатолий Зинченко, первый советский легионер, уехавший в восьмидесятых играть за австрийский «Рапид».

Много раз в фильме упомянуты заслуги нынешнего спонсора перед «Зенитом», но никак не отмечена роль предприятия ЛОМО, на протяжении нескольких десятилетий финансировавшего команду. А это было трудной задачей, потому что противостояли сине-бело-голубым в чемпионате СССР команды Москвы, где «всегда деньги водились», и союзных республик — Украинской, Белорусской, Грузинской, Армянской, Азербайджанской, Казахской, Узбекской... Ни слова в картине не сказано про такую фигуру, как Виталий Мутко, который в начале девяностых поднимал «Зенит» с колен, когда тот никому в городе не был нужен, находил для него акционеров, будучи его президентом, формировал принципы управления профессиональным клубом.

Чемпионы СССР, приглашенные на сеанс, ушли из зала, не дождавшись его окончания. Им могло не понравиться то, что создатели фильма чересчур воспевали успехи современного «Зенита», за который играют легионеры и который выступает в чемпионате России, уступающем в классе, как они считают, чемпионату СССР. Об уровне доходов игроков этой и той поры говорить не стоит — это тоже больной вопрос для ветеранов «Зенита». Один из них признался корреспонденту «Ъ Северо-Запад», что спешит по семейным делам, а двое других приехали в академию на его машине — их надо тоже развести по домам. К тому же мероприятие продолжалось около трех часов и за это время можно было проголодаться.

Кирилл Легков