Стартовал второй день переговоров депутатов Госдумы с представителями США

В США начался второй день переговоров делегации Госдумы РФ с американскими представителями. Встречи уже начались, рассказала «РИА Новостям» член российской делегации, первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»).

Вчера зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин («Справедливая Россия»), также входящий в состав российской делегации, рассказал, что депутаты планируют сегодня посетить Совет национальной безопасности при президенте США и встретиться с «большим количеством аналитиков».

Переговоры депутатов Госдумы РФ и членов Конгресса США прошли 26 марта в Вашингтоне. Источник «Ъ» в нижней палате рассказал, что в состав делегации также вошли Вячеслав Никонов (ЕР), Борис Чернышов (ЛДПР), Владимир Исаков (КПРФ) и Михаил Делягин («Справедливая Россия»).

Светлана Журова рассказала, что стороны обсуждали возобновление прямого авиасообщения между странами, студенческих обменов, визовый вопрос, возвращение России на Олимпийские игры и прочие вопросы. Она отметила, что конгрессмены «высказали свою позицию», но при этом «готовы к диалогу».