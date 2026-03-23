В Воронеже заключили под стражу серийных поджигателей базовых станций

Ленинский райсуд Воронежа отправил под стражу супругов, обвиняемых в двух поджогах базовых станций, квалифицируемых как теракт, и покушении на аналогичное преступление (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Они пробудут в СИЗО как минимум до 18 мая. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.

По версии следствия, 18 марта супруги попытались повредить оборудование базовой станции в Левобережном районе Воронежа «с целью дестабилизации деятельности органов власти». Они не смогли довести дело до конца «по независящим от них обстоятельствам», однако правоохранители зафиксировали потенциальный ущерб для ПАО «МТС» в размере 1,3 млн руб. и для ПАО «Т2 Мобайл» — на 1,3 млн руб.

Поздним вечером того же дня обвиняемые подожгли базовую станцию в Ленинском районе облцентра с той же целью. На ней было размещено оборудование ПАО «Вымпелком» («Билайн») и ПАО «Мегафон». Первому оператору сотовой связи был причинен ущерб в размере 1 млн руб., второму — на 419,4 тыс. руб.

Кроме того, ночью 19 марта фигуранты подожгли базовую станцию сотовой связи ПАО «МТС», которая находится в Рамонском районе. Ущерб компании составил 228,6 тыс. руб.

В ГУ МВД по Воронежской области уточнили, что в совершении терактов и покушении на такое преступление обвиняют 29-летнюю жительницу Рязанской области и 23-летнего жителя Рамонского района.

