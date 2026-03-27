Новак Джокович впервые с 2011 года пропустит «мастерс» в Монте-Карло

Третья ракетка мира серб Новак Джокович снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000 в Монте-Карло. Об этом сообщается на странице состязания в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

«Новак Джокович отказался от участия. Желаем ему всего наилучшего и надеемся скорее увидеть его на корте»,— говорится в сообщении. Ранее в марте серб не сыграл на «мастерсе» в Майами из-за травмы правого плеча.

Турнир в Монте-Карло с призовым фондом €6,3 млн пройдет с 5 по 12 апреля. В прошлом году победителем стал испанец Карлос Алькарас. Новак Джокович дважды выигрывал это соревнование — в 2013 и 2017 году.

На счету 38-летнего серба 101 титул на турнирах ATP, в том числе рекордные 24 победы на турнирах Большого шлема. Также он является олимпийским чемпионом 2024 года.

Таисия Орлова