Минздрав утвердил рекомендации по бесплатным анализам на ВПЧ для женщин

Минздрав России утвердил рекомендации по бесплатным анализам на вирус папилломы человека (ВПЧ) для женщин. Женщинам в возрасте от 21 года до 49 лет анализ на определение ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска будут проводить раз в пять лет, указано в документе.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В случае положительного теста на ДНК ВПЧ женщинам ежегодно проводят жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки, позволяющее выявить аномальные клетки, которые с большой вероятностью могут стать раковыми. Ранее анализ проводили раз в три года у пациенток 21-29 лет и раз в пять лет у женщин 30-49 лет.

Анализы на ДНК ВПЧ для женщин внесли в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) в январе 2026 года. Услугой могут воспользоваться пациентки в возрасте от 21 года до 49 лет, которые проходят первый этап репродуктивной диспансеризации.

Согласно новым рекомендациям Минздрава, ПЦР-исследование по выявлению инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), для женщин 18-29 лет перенесли со второго в первый этап репродуктивной диспансеризации. Кроме того, поменялись правила проведения анкетирования в рамках диспансеризации. Теперь женщинам, которые при опросе указывают, что не хотят детей, рекомендована консультация психолога.

Подробнее — в материале «Ъ» «Беременности добавят настроения».

Новости компаний Все