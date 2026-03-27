Google cменила алгоритм

Google представил новый алгоритм для ИИ. С ним разработка станет гораздо дешевле, считают опрошенные “Ъ FM” аналитики. Речь о технологии TurboQuant, которую компания представила накануне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам разработчиков, алгоритм позволяет новой информации занимать не так много места в памяти нейросети, поэтому для генерации данных тратится меньше ресурсов. Благодаря этому компании будут меньше тратить на центры обработки данных, говорит основатель и гендиректор IT-компании Sistemma Сергей Зубарев:

«Методология TurboQuant в принципе не новая. Это математика 1980-х годов. Google взяла два известных инструмента, скомбинировала их и получила такой пиар-эффект. Есть еще более эффективные алгоритмы, но их пока не достают. Google планирует выпустить собственный TPU. Возможно, это позволит оптимизировать собственные чипы и даст разницу по стоимости и скорости по сравнению с аналогичными продуктами Nvidia.

Понятно, что долгое время не получится почивать на лаврах и продавать эту разработку по всему миру. Тут-то и возникнет гонка за использование алгоритмов, которые сделают чипы еще более дешевыми, быстрыми и массовыми. Если Google посчитает экономически выгодным для себя снизить стоимость и завалить рынок этими микросхемами, они могут это сделать».

После презентации TurboQuant на рынке ИИ начали массово продавать ценные бумаги. Так, в стоимости потеряли акции Nvidia, Samsung и других производителей техники, в том числе транзисторов памяти и процессоров. Из-за нового алгоритма такие устройства тоже могут подешеветь минимум на треть, считает эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский:

«Технологии растут быстрее, чем мы их успеваем осваивать. Чипы и комплектующие подешевеют, но для этого потребуется достаточно много времени. Скорее всего, это оптимизирует изготовление технологий. У нас нет такого ноу-хау, которое одна компания сделала и так всю жизнь с ним живет. Был в свое время Skype, например. А сейчас уже десятки технологий видеосвязи. То же самое будет и с TurboQuant.

Удешевление памяти влияет на огромные центры обработки данных — их себестоимость становится меньше. Точно так же это влияет, например, на производителей ПК. Снижение стоимости будет происходить поэтапно. На первой стадии оно составит 15-20%, а через гораздо больший промежуток времени можно рассчитывать на 30-50%».

В этом году облачные провайдеры, в том числе Amazon и Google, собирались потратить больше $650 млрд на новые центры обработки данных, пишет Bloomberg. Нужные для этого микросхемы они покупали у Nvidia.

Егор Парфенов