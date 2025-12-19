Главой Нововоронежа избран Роман Ефименко

18 депутатов Нововоронежской городской думы единогласно избрали главой города-спутника АЭС Романа Ефименко. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в муниципальном парламенте.

Роман Ефименко был главой администрации города — теперь эта должность упразднена. Прежний глава Нововоронежа — заместитель директора НВАЭС Николай Нетяга — в сентябре избран депутатом Воронежской областной думы: после этого Роман Ефименко исполнял его обязанности.

Роману Ефименко 44 года. В 2005 году он окончил Воронежский госуниверситет по специальности «юриспруденция», затем получил второе высшее образование по специальности «государственное и муниципальное управление». Работал в администрациях Семилукского, Репьевского, Хохольского районов. С апреля 2018-го — глава администрации Репьевского района. В июне 2023-го возглавил администрацию Нововоронежа.

Юрий Голубь