Арестован начальник ярославского исправительного учреждения

Угличский районный суд заключил под стражу на два месяца начальника ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 9 управления ФСИН по Ярославской области» Зураба Исламова. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Зураб Исламов обвиняется в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с декабря 2023 года по октябрь 2025 года обвиняемый получил в качестве взятки денежные средства за то, что незаконно пронес на режимную территорию учреждения запрещенные к использованию предметы, которые предназначались для реализации среди осужденных

«Ъ-Ярославль» сообщал, что начальник исправительного учреждения был задержан сотрудниками Главного управления собственной безопасности ФСИН России совместно с УФСБ и отделом собственной безопасности УФСИН.

Согласно данным Rusprofile, Зураб Исламов является начальником учреждения с 23 июня 2021 года. Учреждение находится в Угличе и предназначено для содержания и лечения осужденных, больных туберкулезом.

Алла Чижова