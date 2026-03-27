В Пятигорске школу на 1,5 тыс. учеников достроят в 2027 году

Школу в Ново-Пятигорском районе Пятигорска планируется достроить в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба минстроя Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас ведутся работы по возведению каркаса здания. Согласно проекту, школа рассчитана на 1,5 тыс. детей. «В трехэтажной школе разместят обеденный зал столовой на 798 мест, медпункт, актовый зал на 520 мест, библиотеку с читальным залом на 50 мест, два спортзала, тренажерный зал, помещения для занятий ЛФК и хореографией»,— сказано в сообщении.

В 2026 году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в Кисловодске запланирован старт масштабной реконструкции гимназии №19 и школы №15 с углубленным изучением отдельных предметов.

Наталья Шинкарева