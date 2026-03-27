Самосвалы не взлетели с космодрома

Воронежский предприниматель признан виновным в причинении особо крупного ущерба при строительстве аэропортового комплекса на территории космодрома Восточный в Амурской области. Суд установил, что в 2021 году он уклонился от уплаты 7 млн руб. за аренду специализированной техники, которая использовалась для возведения взлетной полосы. Бизнесмен получил два года принудительных работ. За время уголовного разбирательства его бизнес ушел в банкротство, и теперь ему грозит ответственность за 230 млн руб. долгов.

Центральный райсуд Воронежа признал 52-летнего бывшего генерального директора ООО «Полимер-ресурс-Воронеж» Юрия Гончара виновным в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). В суде “Ъ” рассказали, что ему назначено два года принудительных работ. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело рассматривалось в суде больше года. По данным “Ъ”, в его основу легли взаимоотношения компании «Полимер-ресурс-Воронеж» с АО «Крокус Интернешнл», которое ведет для «Роскосмоса» строительство аэропортового комплекса на территории космодрома Восточный в Амурской области. Головной исполнитель получил контракт на возведение первой очереди в конце 2020 года. Через полгода один из договоров подряда был передан воронежской компании. В июне фирма получила аванс в 65 млн руб. и приступила к исполнению своих обязательств.

Для работ компания господина Гончара арендовала у алтайского ООО «Торговый сервис» специализированную технику с экипажем: десять самосвалов, два погрузчика, автобус, экскаватор и бульдозер. Они использовались для расчистки дорог под строительство взлетной полосы. К августу у воронежской компании появился долг перед поставщиком техники на сумму более 7 млн руб. Не получив деньги, фирма «Торговый сервис» подала иск о взыскании задолженности с воронежского контрагента.

Господин Гончар не признал долг. Он утверждал, что частично аренда спецтехники оплачивалась с помощью другого подконтрольного ему юридического лица — ООО «Инженер-строй-проект». Оно не оплатило договор с алтайским поставщиком целиком из-за того, что не получило требующийся пакет отгрузочных документов. Арбитражный суд, впрочем, не принял аргументы предпринимателя и взыскал с компании более 7 млн руб. Параллельно эта задолженность стала предметом уголовного дела.

Как указано в обвинительном заключении, которое есть у “Ъ”, бенефициар компании Юрий Гончар, располагая деньгами и злоупотребляя доверием контрагента, умышленно уклонился от исполнения обязательств по договору аренды специализированной техники, чем нанес ущерб в особо крупном размере.

Защита предпринимателя была не согласна с версией следствия. На стадии передачи дела в суд адвокат Дарья Колыхалова просила вернуть дело прокуратуру из-за того, что в обвинительном акте отсутствует описание того, как именно ее доверитель злоупотребил доверием потерпевшего. Сумма ущерба, по мнению защитника, была определена только с помощью показаний потерпевшего и без специальной экспертизы. Доводы защиты были отклонены, после чего началось рассмотрение дела, которое закончилось обвинительным приговором.

За время разбирательств по долгам за работу на площадке аэропорта космодрома Восточный фирма Юрия Гончара «Полимер-ресурс-Воронеж» была признана банкротом. Незадолго до вынесения ему приговора в рамках дела о несостоятельности был подан иск о привлечении предпринимателя к субсидиарной ответственности по всем долгам его бизнеса на общую сумму почти 230 млн руб. Документ пока не рассмотрен.

Сергей Толмачев, Воронеж