Четыре струны красоты

Бас-гитарист и один из основателей группы Red Hot Chili Peppers (RHCP) Фли выпустил первый сольный альбом «Honora». Любой другой альбом басиста известной группы выглядел бы не так значимо. Но Фли — фигура авторитетная, а «Honora» и окружающие релиз события — то, что заставит взглянуть на RHCP по-новому, считает Игорь Гаврилов.

Фото: Nonesuch Records / AP Обложка первого сольного альбома басиста RHCP Майкла Бэлзари

Выход сольного альбома Фли (Майкл Бэлзари) анонсировал еще в прошлом году, причем сразу стало ясно, что планируется что-то серьезное.

Первым синглом из альбома была инструментальная композиция «A Plea», в которой типичный для Red Hot Chili Peppers рифф электрической бас-гитары жил внутри джазовой композиции и соседствовал с контрабасом, флейтой и фанк-проповедью автора, в которой он на все лады склонял peace и love.

Но вторая из обнародованных песен, «Traffic Lights», была уже не джазом в традиционном понимании, а совместной фантазией с Томом Йорком из Radiohead. Музыканты вспомнили сотрудничество в сайд-проекте Тома Йорка Atoms For Peace. В «Traffic Lights» Фли сыграл не только на басу, но и на трубе (это его первая музыкальная специализация), гитарист Джефф Паркер выступил в типично джазовой манере, а перкуссию взял на себя Мауро Рефоско, давний соратник Дэвида Бирна, также участвовавший в Atoms For Peace. Том Йорк написал текст о «мире, перевернутом с ног на голову», который ритмически безупречно вписался в басовую морзянку Фли. «Он просто самый свободный, теплый и зажигательный чувак»,— говорит о Йорке автор альбома.

Третьим синглом стала песня одного из самых обсуждаемых темнокожих музыкантов XXI века — Фрэнка Оушена. Автор альбомов, признанных в 2010-е самыми значительными работами в соуле и R’n’B, уже десять лет не выпускает новой музыки и всячески сторонится публичности. «Thinkin Bout You» — сонграйтерская и вокальная вершина Оушена, а Фли сделал из нее небесной красоты инструментал с оркестровой аранжировкой и бас-гитарой вместо голоса.

И вся эта красота появилась задолго до выхода альбома. Фли дал понять, что диск действительно стоит ждать, опубликовав сет-лист, в котором фигурировало имя Ника Кейва — еще одной легенды.

А затем фанаты Red Hot Chili Peppers отвлеклись на другую ипостась Фли. Он стал одним из героев документального фильма «Восхождение Red Hot Chili Peppers: Наш брат Хилел». Фильм посвящен гитаристу Хилелу Словаку, который основал Red Hot Chili Peppers вместе с Фли, Энтони Кидисом и Джеком Айронсом и умер от передозировки в 1988 году, еще до их глобального прорыва с альбомом «Blood Sugar Sex Magik» (1991). Голубоглазый Фли вместе с коллегами, не сдерживая слез, рассказывает в фильме о том, что великие рок-группы рождаются не только из юношеского задора, бесконечных репетиций и желания понравиться девушкам, но и из горя, зависимостей, слабостей и комплексов. Хилел Словак был душой группы, а пришедший ему на смену Джон Фрушанте поначалу лишь усердно копировал его партии и манеру игры. Пока сам не стал сочинительским центром RHCP.

Фли — человек киногеничный, достаточно вспомнить его камео в «Большом Лебовски» и «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе», бандита из «Малыша на драйве» или демонического кинобосса в недавнем «Вавилоне» Дэмиена Шазелла. Его обаяние Георгия Милляра в образе Бабы-яги могло бы быть лучше реализовано в кино.

Но у Фли полно других дел. Он же еще и филантроп, и защитник природы, и писатель — его мемуары даже выходили в России. Однако главным занятием остается музыка, и она требует много времени.

Альбом Фли «Honora» представляет собой признание в любви к джазу 1960–1970-х и одновременно смелый стилистический эксперимент, в котором джазовый стандарт «Willow Weep For Me» вдруг оборачивается синтезаторной медитацией продюсера альбома Джоша Джонсона, а суровый Ник Кейв выходит к микрофону в эстрадном хите эпохи хиппи «Wichita Lineman». Чего от альбома не стоит ждать, так это хоть каких-то следов Red Hot Chili Peppers. Скорее это энцефалограмма одного из ее фронтменов. RHCP работают над новыми песнями, но на гастролях пока — только Фли с его уникальным составом аккомпаниаторов (но без Йорка и Кейва). Пока анонсировано всего 11 шоу, так что сольные выступления Фли — такая же редкая и штучная вещь, как и его дебютный альбом.