Российские депутаты обсудили с конгрессменами Украину и Иран

Во время разговора с представителями Конгресса США российские депутаты касались широкого круга вопросов, в том числе Украины и Ирана, сообщил «Ъ» участник встречи Михаил Делягин («Справедливая Россия»). «Обсуждали все — от студенческих обменов и спорта до инвестиций. При всей вежливости углов не сглаживали. И про Украину, и про Иран. И расхождений позиций никто не скрывал, искали, что можно сделать полезного»,— сказал депутат.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Он назвал встречу «прорывом в дипломатических отношениях». По словам господина Делягина, со стороны Конгресса присутствовали представители как республиканцев, так и демократов. При этом многие конгрессмены не смогли принять участие во встрече из-за участия в работе «важнейшего для них бюджетного комитета». Как отметил парламентарий, цель его участия в поездке заключалась в том, чтобы указать представителям Конгресса: американские санкции против России «вредят не столько России, сколько самим США, так как отнимают у них пространство стратегического развития и передают его их конкурентам».

Напомним, делегация вылетела в Вашингтон 25 марта по приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны. В состав группы также вошли Борис Чернышов (ЛДПР), Светлана Журова (ЕР), Владимир Исаков (КПРФ), а возглавил делегацию Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Ксения Веретенникова