«Упрощение не ослабляет надзор, а перераспределяет акценты»

В Ростовской области изменили порядок согласования проектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Новый механизм, по мнению властей, позволит сократить время на бюрократические процедуры. Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считает, что изменения помогут удешевить содержание новых пространств и помочь доделать затянувшиеся проекты.



«Решение властей упростить порядок согласования проектов благоустройства выглядит вполне логичным и своевременным в текущих условиях. Регион сталкивается с ограниченностью местных бюджетов, необходимостью быстро осваивать федеральные средства и растущими ожиданиями жителей по качеству общественных пространств.

Ранее многоступенчатая бюрократия часто приводила к затягиванию проектов. Требовалось последовательное согласование в местной администрации, региональных профильных ведомствах, экспертных комиссиях, иногда с дополнительными экологическими и ценовыми проверками. Это создавало сложности и приводило к срывам сроков. Новый механизм при грамотном подходе способен эти процедуры сократить.

Думаю, упрощению порядка согласования раньше мешал сам процесс: изначально все было построено на многоступенчатом “бумажном” пути проекта, и пока все эти стадии проходились, проекты могли существенно меняться и не всегда в лучшую сторону.

Упрощение само по себе не ослабляет надзор, а скорее перераспределяет акценты. Губернатор прямо требует личной вовлеченности глав районов и городов на всех этапах — от подготовки до сдачи. Это означает переход от чисто бумажного контроля к более оперативному, “полевому” мониторингу.

Большая часть экономии может быть связана с сокращением числа действий, которые ранее требовались от муниципалитетов. При сокращении бюрократических процедур не только сокращается временной период, но и расходы на выполнение этих действий. Это может привести к кадровым перестановкам и сокращениям штата.

Чаще всего отклоняются или требуют серьезной корректировки проекты, которые игнорируют климатические особенности юга, выглядят нефункциональными или не соответствуют предпочтениям жителей. Классические примеры — обширные пространства, покрытые тротуарной плиткой при минимальном озеленении. Такие дизайны плохо переносят жару, создают эффект “каменного мешка” и быстро теряют привлекательность. Также часто встречаются проекты с недостаточным зонированием от ветра, слабой доступностью для маломобильных групп населения, завышенной стоимостью без оправдания или те, что не набирают голосов на онлайн-голосовании. Новый подход с требованием высадок тенистых деревьев, расширения зеленых зон и грамотного зонирования как раз направлен на устранение этих типичных ошибок.

Требование учитывать особенности южного климата повлияет на стоимость содержания объектов.

В ростовском климате зеленые насаждения требуют регулярного полива, подкормки, обрезки и защиты, что может увеличить ежегодные расходы на содержание на 25–40% по сравнению с плиточными проектами, которые относительно дешевы в эксплуатации.

Однако в итоге общие затраты на жизненный цикл объекта могут оказаться ниже за счет меньшего ремонта и большей привлекательности территории.

Упрощение процедуры вполне может иметь хорошие перспективы, чтобы помочь доделать затянувшиеся проекты. Новый механизм может позволить скорректировать такие объекты под актуальные климатические требования, разбить работы на этапы и привлечь финансирование без длительных согласований».