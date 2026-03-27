Россиянина задержали в Таиланде по подозрению в убийстве соотечественницы

Посольство России в Таиланде сообщило о задержании россиянина по подозрению в убийстве соотечественницы, сообщил ТАСС посол Евгений Томихин.

25 марта тело жительницы Башкирии нашли проживающие в Паттайе российские волонтеры. Она была похоронена во временной могиле на кладбище для невостребованных тел при Институте судебно-медицинской экспертизы Таиланда в Бангкоке. Женщина перестала выходить на связь с родственниками после 27 декабря. Как выяснилось, в тот же день ее тело обнаружили в квартире кондоминиума в Паттайе и не смогли опознать.

По словам российского посла, подозреваемый в убийстве женщины был задержан 29 декабря. Материалы уголовного дела консульский отдел направил в следственное управление СКР по Республике Башкортостан, а родственников погибшей уведомили о порядке репатриации тела.