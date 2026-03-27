Роспотребнадзор назвал условие для допуска туристов на пляжи Анапы

Вице-премьер Виталий Савельев поручил закончить восстановление пострадавших от разлива мазута пляжей к 1 июня. Роспотребнадзор готов разрешить использование пляжей Анапы в рекреационных целях при условии правильного восстановления песчаной поверхности, заявила глава ведомства Анна Попова.

Господин Савельев провел заседание правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе. По данным правительства, уже собран основной объем разлившегося мазута. Из носовой части «Волгонефть-212» осталось откачать около 2 тыс. т, эти работы планируется закончить в апреле—мае. Оставшиеся части судов будут подняты и утилизированы до конца года.

С побережья Краснодарского края, Крыма и Севастополя вывезено более 185 тыс. т загрязненного песка и грунта. Также была отработана технология восстановления песчаных пляжей: на тестовом участке протяженностью 1 км выполнена отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Такая методика якобы позволяет исключить контакт кожи с потенциально загрязненным нижним слоем.

«При строгом соблюдении всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка Роспотребнадзор готов разрешить использование пляжных территорий и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях»,— уточнила госпожа Попова.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В Черное море вылилось около 2,4 тыс. т мазута. На летний сезон 2025 года пляжи Анапы и Темрюка закрывали для отдыхающих. Общий ущерб экосистеме оценили в 85 млрд руб. В августе 2025 года суд удовлетворил иски к владельцам танкеров на эту сумму.