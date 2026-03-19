Суд утвердил решение взыскать 49,5 млрд руб. с владельца «Волгонефти-212»

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал ООО «Каматрансойл» — судовладельцу затонувшего танкера «Волгонефть-212» — в удовлетворении кассационной жалобы на решение взыскать 49,5 млрд руб. Его должны солидарно взыскать с владельца танкера и его фрахтователя — ООО «Кама шиппинг». Об этом сообщил ТАСС.

«Каматрансойл» пыталось оспорить солидарность взыскания ущерба по иску Росприроднадзора. Компания утверждала, что взыскивать деньги должны только с «Кама шиппинг». Кроме того, владелец «Волгонефти-212» пытался оспорить отказ в формировании фонда ограничения ответственности судовладельца.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора к «Каматрансойл» и «Кама Шиппинг» 13 августа 2025 года. Иск к владельцу второго потонувшего танкера — «Волгонефть-239» — инстанция рассматривает отдельно. В феврале 2026 года Минприроды Кубани потребовало взыскать с владельцев двух танкеров 34,25 млрд руб. ущерба окружающей среде.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В результате ЧП в Черном море вылилось около 2,4 тыс. т мазута. В результате на летний сезон 2025 года пляжи Анапы и Темрюка оказались закрыты для отдыхающих. Общий ущерб экосистеме оценили в почти 85 млрд руб. В августе 2025 года суд удовлетворил иски к владельцам танкеров на эту сумму.

Никита Черненко