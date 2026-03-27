Суд недолго продолжался

Как стало известно “Ъ”, неожиданный поворот произошел в уголовном деле бывшего начальника управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна в виде дома с земельным участком стоимостью свыше 80 млн руб. Не успевшее стартовать разбирательство теперь должно начаться заново из-за болезни судьи, который сразу после начала процесса угодил больницу.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Рассматривать дело генерал-лейтенанта Кузнецова и бизнесмена Мартиросяна 235-й военный суд под председательством судьи Андрея Толкаченко начал 11 марта. В этот день судья успел допустить в дело в качестве еще одного защитника сына господина Мартиросяна Гора, а прокурор Екатерина Фролова огласила обвинительное заключение, после чего подсудимые высказали к нему отношение, единодушно не признав вину.

Господин Мартиросян обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а господин Кузнецов — в ее получении (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь в деле идет о событиях 2020–2022 годов, когда предприниматель купил и оформил на жену высокопоставленного военнослужащего земельный участок в Краснодаре площадью 1125 кв. м и построил на нем дом, что в общей сложности обошлось ему в 80 млн 216 тыс. руб. В ответ, как считает следствие, генерал помог господину Мартиросяну заключить с его ИП контракты на оказание гостиничных услуг с Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С. М. Штеменко, связанные с размещением военнослужащих, которых отправляли на обучение в вуз.

Их стоимость составила 372 млн 300 тыс. руб.

С момента ареста в мае 2024 года фигуранты вину отрицали, не изменилась их позиция и в суде. На первом слушании по существу Юрий Кузнецов заявил, что платил Леве Мартиросяну за покупку участков (изначально их было три, а затем они были объединены в два и оформлены в равных долях на жену генерала и бизнесмена) и за строительство, давая деньги «под расписки». Ранее защита генерала выдвигала версию, согласно которой господин Кузнецов, готовясь к выходу на пенсию, решил последовать примеру бизнесмена Мартиросяна и открыть мини-гостиницу в Краснодаре. Адвокаты настаивают, что господин Кузнецов, будучи начальником 8-го управления Генштаба, хоть формально и курировал деятельность училища, однако начальник учебного заведения ему не подчинялся.

Ожидалось, что суд приступит к допросу свидетелей, однако участникам процесса объявили, что председательствующий по их делу госпитализирован, в связи с чем дело будет передано другому судье.

Им стал Артем Карпов, который только 20 марта вынес довольно жесткий приговор бывшему начальнику департамента техники и научно-исследовательской деятельности Росгвардии Константину Рябых за взятку в 17 млн руб., с помощью которой была обеспечена поставка гвардейцам комплекса противодействия БПЛА «Выжигатель» на сумму более 1 млрд руб. Он назначил фигуранту 12 лет, лишил его звания генерал-майора, оштрафовал на 34 млн руб., а заодно и конфисковал его имущество.

30 марта господин Карпов начнет рассмотрение дела господ Кузнецова и Мартиросяна заново. Их адвокаты заявили, что, как и прежде, намерены доказывать невиновность подзащитных. Так, по словам адвоката генерала Сергея Петушкина, в ходе судебного следствия защита планирует представить пять нотариально заверенных копий расписок господина Мартиросяна, банковские переводы на 6 млн руб., а также переписку с женой генерала. «Она свидетельствует, что общение между ними шло открыто, они обсуждали, какую плитку закупать и т. п., что подтверждает легальность их взаимоотношений»,— сказал защитник.

Мария Локотецкая