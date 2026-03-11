Генерал Кузнецов ответил на вопросы, не заданные следствием

235-й гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего начальника управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна в виде дома с земельным участком стоимостью свыше 80 млн руб. По версии следствия, в обмен на это генерал способствовал заключению его ИП госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн 300 тыс. руб.

Юрий Кузнецов вину не признает и удивляется, почему следствие не стало слушать его аргументы

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Юрий Кузнецов вину не признает и удивляется, почему следствие не стало слушать его аргументы

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Поддержать находящихся под стражей подсудимых в суд приехала целая команда родственников. Две дочери генерала Кузнецова улыбались отцу сквозь бронированное стекло клетки, а одна — Алиса — демонстрировала деду своего сына-младенца. В приподнятом настроении находился и второй фигурант — Лева Мартиросян, поздравивший всех женщин с прошедшим 8 Марта. На вопрос журналиста “Ъ” о том, как заключенные в «Матросской Тишине» отпраздновали День защитника Отечества, Лева Мартиросян заверил, что «блестяще».

Почти сразу же его адвокаты попросили допустить в процесс в качестве защитника его сына Гора, имеющего высшее юридическое образование. И хотя прокурор Екатерина Фролова была против в связи с тем, что его имущество в рамках дела было также арестовано, судья Андрей Толкаченко не отказал.

«Большое вам человеческое спасибо!» — не сдержал эмоций подсудимый. «Служу Отечеству и правосудию!» — отреагировал судья.

Согласно обвинительному заключению, инкриминируемое преступление генерал-лейтенант Кузнецов совершил в 2020–2022 годах в бытность начальником 8-го управления Генерального штаба вооруженных сил РФ, которое, в частности, занималось подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации специалистов для органов службы защиты государственной тайны.

В ведении 8-го управления находилась также координация деятельности Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ), в частности вопросы, связанные с размещением военнослужащих, которых отправляли на обучение в вуз. При этом по решению руководства Минобороны от 2020 года в случае, если отправленных на обучение военных нельзя было разместить в ведомственных общежитиях, их должны были расселять в гостиницы в рамках заключаемых с военным ведомством госконтрактов.

Генерал Кузнецов, согласно имеющимся у него полномочиям, как раз должен был контролировать вопросы «обустройства и обеспечения жизнедеятельности» подчиненных воинских частей. В частности, по словам прокурора, он подписывал документы о среднесуточной стоимости проживания прибывающих на обучение и переподготовку в вуз военнослужащих. По словам прокурора, «не позднее 17 июля 2020 года» Юрий Кузнецов вступил в преступный сговор с занимающимся гостиничным бизнесом индивидуальным предпринимателем Левой Мартиросяном. С последним генерал Кузнецов был ранее знаком, так как до 12 октября 2010 года Лева Мартиросян занимал должность начальника продовольственной службы отдела материального обеспечения КВВУ. Генерал сообщил предпринимателю, что может способствовать заключению госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг с его ИП для размещения военнослужащих.

По словам прокурора, с 9 февраля 2021 года по 16 января 2022 года между ИП «Мартиросян Л. А.» с одной стороны и начальником КВВУ Игорем Шпырней с другой по указанию генерала Кузнецова были заключены госконтракты и договоры на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372 млн 300 тыс. руб.

В обмен на помощь в 2020–2022 годах Лева Мартиросян приобрел три участка земли в Краснодаре на улице Грибоедова, на которых находились дома. Позже они были объединены в два участка, строения снесены, а на их месте возведены новые. Впоследствии один из участков с построенным на нем жилым домом площадью 1125 кв. м рыночной стоимостью 80 млн 216 тыс. руб. Лева Мартиросян «передал в качестве взятки» Юрию Кузнецову, оформив имущество на жену главного военного кадровика Юлию. Таким образом, как сообщила прокурор, Юрий Кузнецов получил взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Лева Мартиросян ее дал (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Подсудимые заявили, что вину категорически не признают. Генерал Кузнецов утверждал, что все перечисленные прокурором участки были куплены на «семейные» деньги по доверенности, выданной его женой Леве Мартиросяну. Генерал, как ранее писал “Ъ”, настаивает, что, готовясь к выходу на пенсию, решил вложиться в строительство в Краснодаре «гостевого дома» и последовал примеру Левы Мартиросяна. Тот уже купил рядом участок земли и возвел для этих целей здание. В связи с этим Юрий Кузнецов решил нанять предпринимателя, которому платил за покупку материалов и строительство своего дома.

В суде генерал Кузнецов заявил, что «деньги за покупку всех участков и домовладений» Лева Мартиросян получал от него и его жены «под расписки», которые тот давал «по мере получения средств» на разных этапах строительства. Однако, по словам подсудимого, следствие «отвергло» все доказательства его невиновности, а его самого почти за два года расследования практически не допрашивали. «Это нонсенс. Я просидел один год и десять месяцев, и за весь период следствия ни разу мне как обвиняемому не было задано ни одного вопроса. Это что за следствие такое проводилось?!» — возмутился Юрий Кузнецов.

Адвокат Алексей Першин отметил, что его подзащитный «не может признать себя виновным в инкриминируемом деянии», поскольку таковое отсутствует, а в деле нет доказательств получения генералом взяток.

Защитник заявил, что по своей должности Юрий Кузнецов не мог давать указаний начальнику ККВУ Игорю Шпырне, поскольку оба военных «параллельно» подчинялись начальнику Генштаба Валерию Герасимову. По его словам, следствие долгое время отказывалось приобщать копии нотариально заверенных расписок Левы Мартиросяна о получении им средств на строительство и отделку дома, а также данные о банковском переводе ему Юлией Кузнецовой 6 млн руб. При этом Лева Мартиросян изъявлял желание «дать образцы своего почерка». Адвокат добавил, что после того, как в ходе обысков у дочери генерала Алисы «пропали» две расписки на 30 млн руб., следствие «срочно пересчитало» сумму вмененной в вину генералу взятки, размер которой с 30 млн руб. вырос до 80 млн руб. Господин Першин утверждал, что обвинение построено «на домыслах и догадках должностных лиц», а «невиновного человека оскорбили, ошельмовали и унизили».

Второй подсудимый был менее эмоционален. Лева Мартиросян заверил, что «никаких взяток никому ни в каком виде» не давал. «В процессе разбирательства мы разберемся по пунктам, и я докажу вам отсутствие моей вины»,— пообещал фигурант. Его адвокат Михаил Карапетян также выразил намерение убедить суд в невиновности своего подзащитного.

Хамовнический районный суд Москвы в октябре 2025 года обратил в доход государства имущество Юрия Кузнецова и его родных на сумму свыше 500 млн руб. Это решение в силу пока не вступило.

Мария Локотецкая