В Петербурге пресекли поставки контрафакта заводам ОПК на 500 млн рублей

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга раскрыли схему поставок контрафактного металла на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Ущерб превысил 500 млн руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

По делу задержаны пять человек. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По указанной статье грозит до 10 лет лишения свободы.

Как установлено следствием, злоумышленники создали сеть аффилированных компаний в Москве, Новороссийске и Петербурге. Через эти фирмы они закупали дешевую сталь и подделывали сертификаты качества, чтобы продавать продукцию как легальную. Покупателями стали, в частности, предприятия, работающие по госконтрактам.

Организатор схемы вместе с женой, которая выступала номинальным директором одной из компаний, а также с руководителем отдела продаж и закупок уехали из России в ноябре прошлого года. За рубежом они арендовали дом, открыли офис и дистанционно продолжали руководить преступной деятельностью группировки. При этом в Петербурге оставались их сообщники.

В офисах и квартирах подозреваемых на улице Седова и по другим адресам проведены обыски. Изъяты документы, «имеющие доказательное значение».