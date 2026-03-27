Кузнецов дисквалифицирован на один матч play-off КХЛ за непристойный жест

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) дисквалифицировала нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова на один матч play-off за непристойный жест. Об этом сообщает пресс-служба организации.

25 марта после второго матча стартового раунда play-off против екатеринбургского «Автомобилиста» Кузнецов показал в адрес соперников жест, имитирующий оральный секс. Встреча завершилась победой «Салавата Юлаева» — 1:0 (счет в серии до четырех побед — 1:1).

Также КХЛ приняла решение оштрафовать нападающего. Сумма штрафа не уточняется. По регламенту, за такое нарушение предусмотрено денежное взыскание в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Евгений Кузнецов пропустит третью игру противостояния с «Автомобилистом», которая состоится 27 марта в Уфе.

33-летний россиянин представляет «Салават Юлаев» с января. По ходу нынешнего сезона Кузнецов подписал контракт с магнитогорским «Металлургом», который впоследствии выставил его на драфт отказов. В регулярном чемпионате форвард провел 34 матча и набрал 27 очков (7 голов + 20 передач).

Ранее в КХЛ Кузнецов играл за петербургский СКА и челябинский «Трактор», воспитанником которого он является. С 2014 по 2024 год нападающий выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

Таисия Орлова