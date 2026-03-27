Белгородские электросети будут прокладывать иногородние компании

ПАО "Россети Центр" (филиал ПАО "Россети Центр" — «Белгородэнерго») выбрало подрядчиков на работы по строительству и модернизации объектов электросетевого комплекса в Белгородской области. Протоколы итогов размещены на госзакупках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Крупнейший контракт касается строительства новой линии электропередачи, в целях безопасности ее название и адрес не раскрываются. Начальная максимальная цена — 1,049 млрд руб., во столько же свою работу оценило московское акционерное общество «Совместное предприятие "Энергосетьстрой"», победившее в торгах. Больше никто заявку не подавал.

Срок — один год и три месяца. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработку проектной и рабочей документации, а также получить положительное заключение государственной экспертизы.

Речь идет о строительстве и пусконаладке участка воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ, соединяющей подстанции. Протяженность линии — 32,3 км, передаваемая мощность — 155 МВт. Окончательные параметры должны быть уточнены на стадии проектирования.

Также объявлены итоги второй закупки с начальной максимальной ценой 378 млн руб. В рамках этой процедуры единственным участником выступило краснодарское ООО «Альпикасеть», предложившее выполнить работы за 373 млн руб. Срок тот же — год и три месяца.

Подрядчику необходимо провести проектно-изыскательные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, связанные с ремонтом ряда подстанций ПС-110 кВ. В числе задач — расширение открытых распределительных устройств на 110 кВ на смежные участки, а также монтаж батарей статических конденсаторов.

По данным Rusprofile, АО «СП "Энергосетьстрой"» работает с 2008 года и специализируется на электромонтажных работах. Генеральный директор Сергей Масуренко — руководит компанией с 2009 года. В 2024 году выручка общества — 2,93 млрд руб., чистая прибыль — 22,3 млн руб. Актуальные собственники не раскрываются, ранее сообщалось, что 90% акций компании принадлежит ликвидированному московскому ООО «Евростиль», еще 10% у Анастасии Зайцевой. Компания — крупный подрядчик «Россетей» на Юге России, в Москве, Поволжье и Сибири, Калининградской области. ООО «Альпикасеть» зарегистрировано 26 ноября 2009 года в Сочи и осуществляет деятельность в сфере электромонтажных работ. Генеральный директор — Николай Брикман, также является единственным учредителем. По итогам 2024 года выручка ООО — 673,4 млн руб., чистая прибыль — 7,4 млн руб.

В 2019 году мэрия Воронежа продавала пакет акций АО «Воронежская горэлектростеть» структуре «Россетей». В числе желающих приобрести актив значилось «Совместное предприятие "Энергосетьстрой"».

Анна Швечикова