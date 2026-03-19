На белгородскую энергетику потратят около 1,3 млрд рублей
ПАО «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго») объявило поиск подрядчика для реализации проекта по строительству линии электропередачи на территории Белгородской области. Соответствующая закупка размещена 18 марта, прием заявок продлится до 25 марта.
Начальная максимальная цена контракта — 1 млрд руб. Сроки — один год и три месяца. Речь идет о выполнении работ по проекту, строительству и пусконаладке участка воздушной линии электропередачи (данные удалены по требованиям безопасности), соединяющей подстанции ПС-110 кВ (данные удалены по требованиям безопасности).
Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию, получить заключение госэкспертизы. Также необходимо подготовить рабочую документацию, обеспечить поставку материалов и оборудования, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы с последующей сдачей объекта заказчику.
«Проектируемая линия электропередачи будет иметь номинальное напряжение 110 кВ и протяженность 32,3 км. Передаваемая мощность оценивается в 155 МВт, окончательные параметры должны быть уточнены в проектной документации»,— следует из документации
Также объявлена еще одна закупка: ее начальная максимальная цена — 378 млн руб. В этом случае подрядчик должен выполнить проектно-изыскательные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по ремонту подстанций ПС-110 (данные удалены по требованиям безопасности). В рамках работ надо провести расширение открытых распределительных устройств на 110 кВ на смежные участки, смонтировать батареи статических конденсаторов на подстанции (данные удалены по требованиям безопасности). Сроки подачи — совпадают с первым лотом и установлены до 25 марта.
