В Подмосковье осужден на 22 года серийный грабитель пенсионерок

Мособлсуд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя Пензенской области Юрия Филькина. Он признан виновным в серии разбойных нападений, двух убийствах и нескольких покушениях на убийство пожилых женщин. Мужчина приговорен к 22 годам лишения свободы, сообщает областная прокуратура.

В период с июля 2020 года по октябрь 2022 года мужчина проник в частные дома десяти пожилых женщин на территориях городских округов Домодедово, Воскресенск, Павловский Посад, Чехов, Раменское и Орехово-Зуево. Двух женщин он задушил. Убийство еще троих потерпевших он не довел до конца «по независящим от него обстоятельствам», заявили в прокуратуре.

По данным СКР, мужчина «применял тщательные меры конспирации». Чтобы не попасть на камеры видеонаблюдения, он оставлял свою машину за пределами населенного пункта, в котором совершал нападение. Также он использовал балаклаву и перчатки, поэтому ни одна из выживших не могла его подробно описать. Ущерб потерпевшим оценили на общую сумму более 880 тыс. руб.

Во время обыска у мужчины нашли часть похищенного имущества пенсионерок: ювелирные украшения, документы, медали. Подсудимый дал признательные показания по всем эпизодам. Первые восемь лет Филькин проведет в тюрьме, оставшийся срок наказания — в исправительной колонии строгого режима.