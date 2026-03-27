Кремль отрицает наличие планов ограничить поставки по КТК для давления на США

Россия остается надежным транзитером энергоносителей, и никто не может упрекнуть ее в обратном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не подтвердил, что обсуждается ограничение поставок нефти через «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) в качестве рычага давления на США.

«Ответ очень простой: это неправда»,— прокомментировал представитель Кремля во время пресс-колла.

Глава Центра политической информации Алексей Мухин говорил, что введение Россией ограничений в отношении поступающей в КТК нефти является одним из логичных вариантов. Он утверждал, что такой вариант мог обсуждаться на закрытых совещаниях в администрации президента России, приводит его слова «Газета.ru».

КТК — основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% нефтяного экспорта из страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км и мощностью 83 млн тонн нефти в год соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря. В числе акционеров консорциума — Россия (через «Транснефть»), Казахстан (Казмунайгаз), структуры Chevron, ЛУКОЙЛ, ExxonMobil, СП «Роснефти» и Shell.

25 ноября 2025 года беспилотники ВСУ ударили по терминалу КТК в Новороссийске. Были повреждены инфраструктура и административный корпус морского терминала. Отгрузку нефти возобновили на следующий день. Минэнерго Казахстана говорило об отсутствии проблем с транспортировкой нефти по КТК.