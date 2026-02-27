Минэнерго Казахстана: в республике нет проблем с транспортировкой нефти по КТК

У Казахстана нет проблем с транспортировкой топлива по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов.

«Нет, сейчас нет проблем никаких с транспортировкой»,— заявил господин Аккенженов журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Он также рассказал, что добыча нефти на месторождении Тенгиз вышла на полную мощность.

КТК — основной экспортный маршрут для нефти с Тенгизского месторождения в Казахстане, соединяющий его с российским портом в Новороссийске. По КТК транспортируется более 80% казахстанской нефти, обеспечивая доставку сырья с Тенгиза и других месторождений на мировые рынки.

25 ноября 2025 года беспилотники ВСУ ударили по терминалу КТК в Новороссийске. Были повреждены инфраструктура и административный корпус морского терминала. Отгрузку нефти возобновили на следующий день, разрушенный причал демонтировали. 18 января на Тенгизе загорелся трансформатор, после чего добыча нефти на месторождении была приостановлена. 26 января добыча горючего восстановилась.