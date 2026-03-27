Вице-мэра Сочи заподозрили в злоупотреблении при фиктивном трудоустройстве дочери

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении высокопоставленного сотрудника мэрии Сочи, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. По данным «Ъ», речь идет о вице-мэре Евгении Горобце.

МВД уточняет, что чиновник фиктивно устроил свою дочь на работу в коммерческую структуру, обещая руководству компании покровительство. С июля 2025 года дочь чиновника не выполняла трудовые обязанности, но ежемесячно получала зарплату.

Сегодня стало известно о задержании вице-мэра Сочи. Одновременно по подозрению в пособничестве во взяточничестве задержаны руководитель правового департамента мэрии Сочи Роман Рябцев и начальник департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

Анна Перова, Краснодар