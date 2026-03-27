В Сочи задержаны три чиновника администрации, включая вице-мэра

Сотрудники ФСБ задержали троих чиновников администрации Сочи, в том числе вице-мэра города Евгения Горобеца. Информацию об этом подтвердили «Ъ» в правоохранительных органах.

Также задержаны директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. Их проверяют «на причастность к совершению противоправных действий», сказал собеседник ТАСС, не приведя подробностей.

Евгений Горобец занял пост в августе 2024 года. В администрации Сочи он координирует правовые, земельно-имущественные отношения, а также отвечает за муниципальный земельный контроль и инвестиции, сообщается на сайте администрации.