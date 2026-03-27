Доходы «Локомотива» от трансферов в 2025 году превысили 1 млрд рублей

Московский футбольный клуб «Локомотив» в 2025 году заработал на трансферах игроков 1,035 млрд рублей. Это следует из финансовой отчетности, оказавшейся в распоряжении «РИА Новости».

В 2025 году столичная команда продала шесть игроков. По сравнению с 2024 годом, доходы клуба от трансферных сделок и солидарных выплат уменьшились на 87 млн рублей. На аренде футболистов «Локомотив» заработал 73,9 млн рублей. В 2024 году этот показатель составил 140,6 млн рублей. При этом на аренду игроков в 2025 году «Локомотив» потратил на 101,5 млн рублей меньше, чем в 2024-м, — 461,5 млн рублей.

Согласно отчету, «Локомотив» показал рост доходов от Российского футбольного союза (РФС). За участие в соревнованиях под эгидой организации клуб заработал 102,5 млн рублей (в 2024 году — 98,7 млн рублей).

В прошлом сезоне «Локомотив» занял шестое место в Российской премьер-лиге. В текущем чемпионате страны московский клуб с 44 очками идет третьим. От лидирующего «Краснодара» команда отстает на пять очков.

Таисия Орлова