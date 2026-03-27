В Ярославской области купят туристические навигаторы на 400 млн рублей
Министерство туризма Ярославской области объявило две закупки на поставку малых архитектурных форм (МАФ) с сенсорной интерактивной панелью для удобной пешеходной навигации туристов общей стоимостью более 400 млн руб. Документация размещена на портале госзакупок.
МАФ с интерактивной панелью в Ярославле
Фото: Илья Рамич
Начальная максимальная цена по одному контракту составляет 203,5 млн руб., по второму — 205,9 млн руб. Судя по размещенной документации, МАФы продолжат ранее установленную в регионе серию навигаторов с символами городов.
Количество навигаторов и их спецификация в конкурсной документации не отражены. Указано, что изготовить их нужно будет «в соответствии со списком мест, предоставленным Заказчиком». На интерактивных панелях должна отражаться информация о достопримечательностях Ярославской области, истории, культурных особенностях. Источником финансирования является бюджет Ярославской области, в том числе средства федерального бюджета. Обязательно казначейское сопровождение проектов.