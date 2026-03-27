Песков: Путин может провести международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин может сегодня провести международный телефонный разговор. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Не исключаем также сегодня и международного телефонного разговора»,— сказал представитель Кремля, комментируя график российского лидера.
Ранее сегодня российский лидер созвонился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Стороны обсудили вопросы кыргызско-российского сотрудничества, а также отдельные темы международной повестки.