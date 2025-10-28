На доплаты силовикам в Нижегородской области выделят 416 млн рублей в 2026 году

Правительство Нижегородской области намерено выделить 416,3 млн руб. на ежемесячные доплаты силовикам в 2026 году. Аналогичные суммы закладывают на 2027 и 2028 годы, указано в проекте бюджета.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Власти региона ввели доплаты ряду категорий сотрудников МВД и Росгвардии в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности с 2023 года. Первоначально максимальный размер надбавки одному сотруднику составлял 10 тыс. руб. в месяц. С сентября 2025 года сотрудникам второй роты полиции отдела вневедомственной охраны по Нижегородскому району — филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области» увеличили эту надбавку до 30 тыс. руб.

Вместе с тем общий планируемый объем расходов по сравнению с 2025 годом сократится почти на 23%: на текущий год изначально закладывали в бюджет 538 млн руб.

Галина Шамберина