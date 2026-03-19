В нижегородскую полицию приходит более патриотичная молодежь

Дефицит кадров в УМВД по Нижнему Новгороду на 1 января 2026 год составил 35,4% или 1,42 тыс. человек. Число кандидатов для поступления на службу стало расти, но многие отсеиваются по состоянию здоровья. При этом в органы стала приходить патриотично настроенная молодежь, рассказал замначальника отдела по работе с личным составом УМВД Роман Круглов на заседании комиссии гордумы по соцполитике.

На начало 2024 года в городском УМВД не хватало 961 сотрудника (23,9%), на начало 2025 года — почти 1,23 тыс. (30,5%).

У батальона охраны зданий на текущий момент некомплект 65%, у полка патрульно-постовой службы (ППС) 55%. Участковых не хватает 128 человек (в процентном соотношении он статистику не привел), острее всего ситуация в Канавинском районе, где вакантны 44,7% ставок. Средняя зарплата участкового, который совмещает две ставки, на руки получается около 90 тыс. руб.

Роман Круглов отметил, что принимаются серьезные усилия по кадровому вопросу: доплаты от города и области и премирование со стороны ГУ МВД за выполнение особо важных и сложных задач. По его словам, в органах стараются предотвратить уход сотрудников, подобрать им другую должность, если на текущей что-то не устраивает. Кроме того, в 2025 году в Нижнем Новгороде открыли рекрутинговый центр, он находится в торговом центре «Небо».

Количество кандидатов растет, но когда они узнают уровень зарплаты, то отказываются от поступления на службу. «Не секрет, что зарплата курьера у нас сейчас намного больше, чем зарплата сотрудника органов внутренних дел»,— сказал Роман Круглов.

Из-за дефицита сотрудников увеличилась нагрузка на оставшихся, что приводит к еще большему их оттоку. По словам докладчика, взяты на контроль своевременные отпуска, выходные и оплата сверхурочной работы. По его личному впечатлению, отток постепенно начинает сокращаться, но для преломления ситуации надо что-то менять законодательно, особенно в плане госгарантий: люди с 2013-14 годов стоят в очереди за выплатами на улучшение жилищных условий.

В мотивации молодых кадров Роман Круглов отмечает патриотизм и стремление сделать что-то для людей. Причинами этого он считает возвращение патриотического воспитания в школы: сейчас на службу приходят те, кто это воспитание застал.

Галина Шамберина