На рынке поддержали рост пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран

Повышение пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран с €3 до €5 за 1 л спирта должно поддержать спрос на российский коньяк и виски, сообщил «Ъ» источник на отраслевом рынке.

Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов считает повышение пошлин инструментом поддержки локальных производителей и доходов бюджета. Часть иностранных компаний может локализовать производство или использовать альтернативные схемы поставок.

В Ladoga ожидают постепенное подорожание по мере распродажи запасов, более выраженный эффект проявится ко второму полугодию. Господин Гревцов прогнозирует рост цен примерно через три месяца после изменения ставок. Участники рынка также ожидают сокращение ассортимента: поставщики сосредоточатся на наиболее востребованных брендах, тогда как нишевые позиции уйдут.

