В Красноярске объявлен тендер на благоустройство пешеходной зоны за 177 млн руб.

Мэрия Красноярска объявила тендер на благоустройство участка вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» — от Предмостной площади до пересечения с ул. Кольцевая. Начальная цена контракта — 176,8 млн рублей. Работы предусмотрены к 400-летию города. Информация о тендере размещена на ЕИС «Закупки».

Согласно конкурсной документации, в рамках контракта будет выполнен ремонт дороги-дублера проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» и благоустроена пешеходная зона вдоль этой дороги. Благоустроенный пешеходный маршрут свяжет район кинотеатра «Эпицентр» с Ярыгинской набережной и микрорайоном Пашенный через пешеходный переход на улице Матросова, отметили в мэрии.

Подрядчику предстоит выполнить озеленение, уложить брусчатку, смонтировать светильники, установить уличную мебель, а также привести в порядок парковочные карманы. Работы должны быть завершены к концу благоустроительного сезона.

Заявки на участие принимаются до 2 апреля.

Михаил Кичанов