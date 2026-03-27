Занавес откроют к закату

100 площадок и спектакли до двух часов ночи: в столице пройдет «Ночь театров». Помимо постановок, зрителям предлагают экскурсии, лекции, игры, перформансы. В трендах — классика. Так, Малый театр представит «Без вины виноватые», Новый Манеж — историю об отношениях Сергея Есенина и Айседоры Дункан, а Театр на Таганке — переосмысление первой советской кинокомедии «Веселые ребята».

Все мероприятия бесплатные, и билеты на многие из них уже разобраны. Те же, что остались, можно заказать на сайте проекта. Из-за высокого спроса организаторы сделали пригласительные именными, и они разлетелись за несколько часов, рассказал директор Театра Моссовета Алексей Черепнев:

«Каждый раз мы выходим с каким-то новым материалом и желанием удивить нашего зрителя. Мы ставим не тот спектакль, что идет в репертуаре, а тот, что создается именно под эти задачи. "Ночь театров" абсолютно бесплатная, поэтому люди приходят совершенно разные: и те, кто ходил на постановки на протяжении полувека, и те, кто раньше только слышал о театре. Это очень востребованное мероприятие. Не все успевают на нее попасть, а потом пишут гневные письма с претензиями, что в очередной раз раздали проходки только своим. На самом деле их просто взяли те, кто заранее охотился за пригласительными».

Акция проводится в столице уже 13-й раз. В этом году ее впервые решили сделать всероссийской. Поводом послужило 150-летие Союза театральных деятелей. Те коллективы, которые не имеют собственной площадки, тоже стараются привлечь внимание зрителей, поделился художественный руководитель театра «Неформат» Михаил Барщевский:

«Мы не можем организовать "Ночь театров", так как у нас нет своей площадки, но мы делаем другую вещь: продаем билеты со скидкой 50%. Я понимаю, что для нас это убыток, но людей надо приучать к искусству. Все, что касается популяризации театров, я всячески поддерживаю. Сегодня билеты на спектакли — довольно дорогая история, и, скорее всего, "Ночью театров" пользуются студенты и молодые люди, у которых невысокий доход, либо же пенсионеры. Те, кто могут купить билеты, пойдут в более комфортное время».

Кстати, в некоторых спектаклях «Неформата» появляются ведущие “Ъ FM”. «Современник» же в этом году предлагает прокатиться со своими артистами в фирменном трамвае маршрута «А». В Театре Вахтангова экскурсию по зданию и закулисью проведет директор площадки Кирилл Крок и его заместители. Гости пройдут по рабочим галереям, гримерным, запасникам и цехам — туда, куда обычно нет доступа. Несмотря на название акции, многие мероприятия начнутся в 19:00 или даже в 17:00. Но основная часть показов запланирована с 22:00 до 2:00.

