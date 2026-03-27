Власти Севастополя планируют восстановить поврежденный от взрыва дом за два месяца

На восстановление многоквартирного дома в Севастополе, в котором произошел взрыв, уйдет около двух месяцев. Об этом «Ъ» сообщили в правительстве города-героя.

Сейчас комиссия завершает подсчет ущерба, параллельно также готовится проект реконструкции и определяется стоимость работ. Первичные работы по укреплению конструктивных элементов здания уже идут.

«Постараемся сделать все максимально быстро. По предварительным оценкам, процесс займет пару месяцев»,— приводят в местном правительстве слова губернатора Михаила Развожаева. Также, по информации чиновников, для жителей, потерявших во время ЧП свои документы, с 27 марта организовали выездной прием заявок на восстановление паспортов.

В городском правительстве также сообщили, что жизни 14-летней девочки Маши, которую госпитализировали с многочисленными переломами и обильным внутренним кровотечением, ничего не угрожает. Медики стабилизировали ее состояние. Теперь ребенку предстоит длительная реабилитация.

Трагедия в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе произошла вечером 23 марта. Хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв,— певчая Татианинского храма Ольга Родикова и ее сын погибли на месте. Четыре ее дочери получили тяжелые травмы. В городе ввели режим ЧС регионального значения. Уголовное дело, первоначально возбужденное по статье о причинении смерти по неосторожности, дополнили статьей о незаконном хранении взрывного устройства.

Александр Дремлюгин, Симферополь