Гособвинитель запросил шесть лет колонии для бывшего мэра Среднеуральска Зашляпина

В Екатеринбургском гарнизонном военном суде закончились судебные прения по уголовному делу экс-мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина и бывшего сотрудника ФСБ Артема Шунайлова, сообщила «Ъ-Урал» адвокат Елена Афанасьева. Так, Андрею Зашляпину гособвинитель запросил назначить шесть лет лишения свободы, а Артему Шунайлову — восемь лет. Кроме того, прокурор попросил переквалифицировать обвинение: экс-мэру Среднеуральска инкриминировать ч.3 ст.30, ст.291 (покушение на взяточничество), бывшему сотруднику ФСБ — ст.159 УК РФ (мошенничество).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт думы городского округа Среднеуральска Фото: Сайт думы городского округа Среднеуральска

По версии следствия, в 2021 году силовик за вознаграждение обещал оказать давление на правоохранителей, которые расследовали в отношении сотрудников администрации города уголовное дело, и «минимизировать возможные последствия». Взятки он получал через Видади Мустафаева, который позиционировал себя как представителя азербайджанской диаспоры. Сейчас он арестован по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Артем Путилов