Депутата Госдумы Швыткина похоронили на Аллее Славы в Красноярске

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина похоронили на Аллее Славы Бадалыкского кладбища в Красноярске. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь депутата Любовь Кауфман.

Церемония прощания с Юрием Швыткиным прошла в Большом концертном зале филармонии. По словам пресс-секретаря, на мероприятие пришли первые лица города и всего Красноярского края, депутаты Госдумы, участники спецоперации на Украине, сослуживцы господина Швыткина, друзья и жители Красноярска. В честь депутата был дан воинский салют.

Юрий Швыткин умер 23 марта в возрасте 60 лет. Он был депутатом Заксобрания Красноярского края с 2001 года. В 2016 году стал депутатом Госдумы, в 2021-м был переизбран. В 2024 году несколько месяцев принимал участие в боевых действиях на Украине в составе штаба бригады БПЛА.