В Красноярске началось прощание с депутатом Швыткиным

В Красноярске проходит церемония прощания с депутатом и зампредом комитета Госдумы по обороне Юрием Швыткиным. Мероприятие организовано в Большом концертном зале филармонии, передает ТАСС. Политика похоронят на Аллее Славы Бадалыкского кладбища.

Юрий Швыткин был депутатом Заксобрания Красноярского края с 2001 года. В 2016 году он стал депутатом Госдумы, в 2021-м был переизбран. В 2024 году несколько месяцев принимал участие в боевых действиях на Украине в составе штаба бригады БПЛА. Умер 23 марта в возрасте 60 лет.