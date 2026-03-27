ЮГК выставят на торги в апреле

Конкурентные торги по продаже ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» запланированы на апрель 2026 года. Об этом сообщили «РИА Новости» в Росимуществе.

«Росимущество выставит на торги группу "ЮГК". В настоящее время активно готовится продажа группы "Южуралзолото" (ЮГК)»,— уточнил собеседник агентства.

Управляющая компания ЮГК перешла в доход государства по итогам разбирательств вокруг бывшего президента компании Константина Струкова. По данным Генпрокуратуры, он незаконно получил контроль над активами, используя должностное положение. На счета компании на общую сумму 32,1 млрд руб. был наложен арест, его сняли накануне по определению Мосгорсуда.