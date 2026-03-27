В модернизацию поликлиник города направят 13,3 млрд рублей

В Петербурге утвердили программу модернизации первичного звена здравоохранения на 2026–2030 годы. Как сообщает официальный сайт администрации Петербурга со ссылкой на губернатора города Александра Беглова, общий объем финансирования за пять лет составит более 13,3 млрд руб. Средства направят на ремонт 108 объектов и закупку 242 единиц оборудования, преимущественно высокотехнологичного.

В 2026 году планируется начать ремонт 33 объектов и приобрести 14 единиц техники.

Как сообщил губернатор города, предыдущая пятилетняя программа была завершена в 2025 году. «В следующие пять лет продолжим обновлять поликлиники и оснащать их современной аппаратурой»,— добавил глава города.

Господин Беглов напомнил, что программа реализуется с 2021 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и финансируется из федерального и городского бюджетов.

В Смольном отметили, что все мероприятия предыдущего этапа (2021–2025 годы) выполнены в полном объеме. За это время отремонтировано около 160 объектов амбулаторно-поликлинического звена (капремонт с заменой инженерных сетей, окон, дверей, ремонт фасадов и кровли). Также закуплено порядка 6 тыс. единиц медоборудования — от мебели до рентген-аппаратов, УЗИ, КТ и МРТ.