Средний срок POS-кредитов в Ставропольском крае увеличился на 15,4%

В Ставропольском крае в феврале 2026 года средний срок POS-кредитов составил 15,7 месяцев, что на 15,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда такие займы предоставлялись на 13,6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшая динамика роста среднего срока POS-кредитов среди 30 регионов-лидеров в феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в республиках Дагестан (+25,8%) и Северная Осетия — Алания (+25,4%), Оренбургской (+20,0%) и Волгоградской (+20,0%) областях, а также Пермском крае (+19,8%).

В НБКИ отмечают, что увеличение сроков кредитования в последнее время позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков за счет снижения величины ежемесячного платежа. При этом и спрос на POS-кредиты со стороны граждан, и аппетит к риску у банков находятся на низком уровне.

Наталья Белоштейн