Белгородский губернатор рассказал о задержках записи к врачу из-за потери электроэнергии

Ситуация в приграничье Белгородской области продолжает оставаться тяжелой, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал, что от жителей поступают жалобы на задержки при записи к врачу. По его словам, проблема возникла из-за перебоев с электричеством.

Как уточнил господин Гладков, сейчас время ожидания записи к врачу составляет 15–20 минут. Он назвал возмущение жителей обоснованным. «Действительно, есть проблема записи через телефон 122, есть проблема с работой центра обработки данных. Она возникла после большого количества отключений и потери электроэнергии. Сейчас идут восстановительные работы»,— прокомментировал он.

25 марта Белгород и Белгородский округ подверглись очередному ракетному обстрелу со стороны Украины. Вячеслав Гладков сообщал, что объектам энергетики нанесены серьезные повреждения. Сегодня ночью над Белгородской областью отразили атаку БПЛА, о повреждениях на земле информации не было.