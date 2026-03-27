Башкирия вошла в число регионов с увеличившимся количеством коммунальных аварий

Минувшими осенью и зимой в Башкирии случилось 30 коммунальных аварий, что на 21 случай больше, чем в прошлый отопительный сезон. Такие цифры приводит «Российская газета» со ссылкой на министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В целом по стране число аварий в жилищно-коммунальной системе в холодный период снизилось на 18,3%, с 5,6 тыс. до примерно 4,6 тыс. случаев. Кроме Башкирии, в число регионов с наибольшей отрицательной динамикой вошли Дагестан, Калининградская область, Курская область и Мордовия.

Кроме того, господин Файзуллин, полагаясь на данные опроса, отметил, что 43,1% жителей России скорее удовлетворены работой ЖКХ в своем регионе. Лидерами по положительной оценке граждан являются Чечня, Херсонская и Запорожская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалин. Отстающими регионами считаются Челябинская, Ярославская, Ивановская, Свердловская и Омская области.

Как сообщал «Ъ-Уфа», по итогам 2025 года 93,5% опрошенных жителей Башкирии оказались удовлетворены качеством жилищно-коммунальных услуг. Тем не менее в конце февраля глава региона Радий Хабиров раскритиковал ответственного вице-премьера и профильного министра за состояние отрасли. За уходящий отопительный сезон самой крупной коммунальной аварией в республике стало отключение отопления в более чем 70 домах в Белорецке, случившееся в середине декабря.