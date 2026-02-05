93,5% жителей Башкирии удовлетворены качеством жилищно-коммунальных услуг

80,75% жителей Башкирии по итогам 2025 года удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления, следует из результатов опроса, проведенного на портале «Голос РБ». В голосовании участвовало около 22,5 тыс. человек. За год результат улучшился на 1,04 процентного пункта. Обобщенную информацию об итогах исследования опубликовала мэрия Уфы.

Участникам опроса предлагалось оценить работу местной власти по четырем критериям — деятельность главы муниципалитета, организация транспортного обслуживания, качество автомобильных дорог.

Службой районных и городских глав удовлетворены 89,07% проголосовавших, качество транспортной системы положительно оценивают 79,23%, а состояние автомобильных дорог — 61,21% опрошенных. Ситуацию в жилищно-коммунальной сфере можно было оценить по четырем составляющим — уровень организации теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, в целом ситуацией в этих услугах довольны 93,5% участников опроса.

Наибольший показатель одобрения деятельности районных властей демонстрировали опрошенные из Ишимбайского района, где удовлетворены работой местного самоуправления 99,72% из 404 опрошенных. В Аургазинском районе такую оценку дали 99,49% из 414 опрошенных.

Меньше других удовлетворены работой муниципальных органов власти жители Бирского (48,01% из 157 опрошенных) и Белорецкого районов (62,04% из 659 опрошенных). В Уфе показатель удовлетворенности составил 69,53% (голосовало 488 человек), за год он улучшился на 0,14 пункта.

