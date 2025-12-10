В двух микрорайонах Белорецка нет отопления более суток

В Белорецке продолжают устранять последствия коммунальной аварии, из-за которой прекратилось теплоснабжение более 70 многоквартирных жилых домов в 3-м и 12-м микрорайонах. Как сообщил в соцсетях глава администрации Белорецкого района Азат Хакимов, тепло в квартирах должно появиться сегодня после обеда.

Как сообщал «Ъ-Уфа», авария случилась в ночь с 8-го на 9 декабря. Кроме жилых домов, без отопления остались объекты социальной инфраструктуры — школы, детски сады, поликлиника, а также государственные учреждения.

Накануне вечером в город приехал вице-премьер Башкирии Рустем Газизов, курирующий, в том числе, вопросы ЖКХ. «В самое ближайшее время аварию устраним и начнем заполнение трубопровода»,— написал он в Telegram-канале около 21:00 по местному времени.

«Мы продолжаем работу по устранению аварийной ситуации на Кирова, 56. 12-й весь микрорайон. Мы провели здесь всю ночь. В 3 ночи система встала на заполнение, но, как часто у нас бывает, маленькое повреждение появилось, и мы параллельно устраняли это повреждение и заполняли систему. В настоящее время все утечки устранены, которые были... Ближе к обеду система должна заполниться, мы отключаем котлы, начнется циркуляция теплоносителя, тепло у нас должно появиться после обеда в квартирах»,— описал ситуацию на сегодняшнее утро Азат Хакимов.

Идэль Гумеров