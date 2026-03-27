Из-за отключений в Белгородской области возникли проблемы с записью к врачу

В Белгородской области возникли задержки при записи к врачу через телефон 112. Это связано со сбоями в работе Центра обработки данных, которые появились «после большого количества отключений и потери электроэнергии». Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении, идут восстановительные работы.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Понимаем, что 15–20 минут ожидания записи к врачу — это крайне долго, возмущение обоснованно. Запустили чат-бот в мессенджере Max»,— добавил глава региона.

Господин Гладков также сообщил, что ситуация в приграничье «продолжает оставаться крайне тяжелой». В связи с этим, как считает губернатор, нужно сокращать перемещение белгородцев. В частности, для этого жителям области продолжают выдавать продуктовые наборы.

В середине февраля «Ъ-Черноземье» уже писал о сбое в работе белгородского Центра обработки данных. Господин Гладков тогда сообщил о нарушениях в работе ряда систем, в том числе — документооборота, а также попросил правоохранительные органы отнестись к ситуации с пониманием. В начале марта глава региона поручил министерству соцзащиты в течение месяца вернуть в областной бюджет ошибочно начисленные выплаты. По его словам, ситуация сложилась из-за сбоя в работе государственных органов из-за обстрелов и отключений света.

